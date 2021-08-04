Ankara'da korkutan yangın: Kontrol altına alındı

Ankara Valisi Vasip Şahin'den açıklama geldi.
Ankara Valisi Vasip Şahin yangın ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak. Yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
Yaptığı açıklamada "Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başlayan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından kontrol altına alınmış olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verdi.
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