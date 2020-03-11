Ankara’da korona teyakkuzu!

Türkiye’de korona virüs vakasının görülmesiyle birlikte tüm ülkede olduğu gibi Ankara’da da teyakkuz haline geçildi. Salgın hastalık riskine karşı Başkent genelinde dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmaları iki kat artırıldı.

Çin’den dünyaya hızla yayılan ölümcül korona virüsün (kovid-19) son olarak İstanbul’da görülmesiyle birlikte ülkemizdeki önlemler sıklaştırıldı. Ülke genelinde olduğu gibi Başkent Ankara’da da korona virüse karşı alınan tedbirler iki kat artırıldı. Ankara’daki yerel yöneticiler, söz konusu salgına karşı gerekli önlemlerin alındığını ve vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiğini duyurdu.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI GÜNLÜK TEMİZLENİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk korona virüs vakasının görülmesinin ardından günlerdir sürdürdüğü temizlik ve ilaçlama çalışmalarını daha da artırdı. Başkent’teki tüm toplu taşıma araçlarının iç ve dış olmak üzere her gün dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemine tabi tutulduğu ve tutulacağı açıklandı. Toplu taşıma araçlarına salgın hastalıklara karşı Başkentlileri bilgilendirmek için alınabilecek önlemlerin yer aldığı el broşürleri asıldı.

KALABALIK ORTAMLAR DİP KÖŞE DEZENFEKTE EDİLİYOR

Korona virüse karşı önlemler kapsamında kent genelindeki metro durakları, toplu taşıma istasyonları da dip köşe dezenfekte ediliyor. Belediye ekipleri ibadethaneler, şehirlerarası otobüs terminali, aile yaşam merkezleri, belediye hizmet binaları, parklar gibi pek çok kalabalık noktalardaki hijyen ve ilaçlama çalışmalarını da artırdı.

İLÇE BELEDİYELER DE ÖNLEMLERİNİ ARTIRDI

İlçe belediyeler de kalabalık ortamlardaki dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarındaki vitesi yükseltti; gerekli tedbirlerin alınacağını duyurdu. Belediyelerdeki bazı programlar önlem amaçlı iptal edildi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Yurt dışına lütfen zorunlu olmadıkça çıkmayalım. Bakanlığımızca bildirilen korona virüsten korunma kurallarına mutlaka uyalım” uyarısında bulundu.

“RESMİ BİLGİLERE İTİBAR EDELİM”

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı ise salgına karşı paniğe kapılmaması konusunda vatandaşları uyararak, virüse karşı alınabilecek önlemlerle ilgili hazırlanan görselleri sosyal medya hesabından paylaşıp altına şu notu düştü: “Ülkemizde ilk korona virüs vakası tespit edildi. Paniğe kapılmadan hep birlikte korona virüsüne karşı basit önlemlerimizi alalım... Resmi kurumlarımız dışında hiçbir bilgiye de itibar etmeyelim...”

İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNDEN KORONA EĞİTİMİ

İlçe sağlık müdürlükleri ise korona virüsle ilgili çeşitli kurum ve kuruluşlarda bilgilendirici seminerler vermeye başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan korona virüs rehberi doğrultusunda verilmeye başlanan ‘Yeni Tip Korona Virüs Hastalığı Korunma Yolları ve El Hijyeni’ eğitimleri sıklaştırıldı.

KORONADAN KORUNMA YOLLARI

Korona virüse karşı korunma yollarından bazıları şöyle: Sık sık elleri sabunla yıkamak, maske takmak, elleri yıkadıktan sonra antiseptik veya kolonya kullanmak, tokalaşmadan olabildiğince kaçınmak. Yine sağlıklı ve dengeli beslenme ile düzenli uyku da korona virüs salgınına karşı alınabilecek tedbirler arasında sıralanıyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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