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Ankara’da koronanın rengi kırmızı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 29.04.2020 tarihinde Bilim Kurulu Toplantısı sonrası paylaştığı harita ile bugünün (03.09.2020) Ankara korona haritası arasındaki fark nasıl?
Ankara’da koronanın rengi kırmızı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 29.04.2020 tarihinde Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar ile Ankara ve diğer illerin korona haritaları ile birlikte vaka sayılarını açıklamıştı. Bakan Koca’nın açıklamaları sonrası paylaştığımız Ankara korona haritasında Ankara neredeyse kırmızı renge boyanmıştı.

Ama 29.04.2020 tarihinde yayımladığımız harita ile şimdi sizlerle paylaşacağımız harita ile arasındaki fark hiç de iç açıcı değil. Peki ya 29.04.2020 tarihinde Ankara’nın korona haritası ile şimdinin yani 03.09.2020 tarihi Ankara’nın korona haritası arasındaki fark nasıl gelin birlikte bakalım.

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