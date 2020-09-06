  • BIST 1.086
  • Altın 462,301
  • Dolar 7,4145
  • Euro 8,7748
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 27 °C
»

Ankara'da KPSS, koronavirüs önlemleriyle yapıldı

ANKARA'da, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı yaşandı. Sınav, koronavirüs tedbirlerine uyularak yapıldı.
Ankara'da KPSS, koronavirüs önlemleriyle yapıldı

KPSS Lisans Sınavı, tüm yurtta olduğu gibi Ankara'da da yapıldı. Saat 10.15'te başlayan sınav için sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin önüne gelen adaylar, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takıp, belirlenen noktalarda ellerini dezenfekte ettikten sonra salona alındı. Maskesi olmayan adaylara da maske dağıtıldı. Sınav binasına girişler, saat 10.00 itibarıyla sona erdi. Adaylar ve aileleri, sınav binaları önünde yoğunluk oluştururken, burada görev yapan polis ekipleri de vatandaşı sosyal mesafe konusunda uyardı.

Bu arada sınav merkezine gelen genç kız, kimliğini evde unutunca panik yaşandı. Çevredekilerden yardım isteyen genç kız, ailesini arayarak, kimliğini istedi. Sınav saatine dakikalar kala kimliğine ulaşan genç kız, salona girebildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Engelleri kaldıran yapay zeka uygulaması Seeing AI artık Türkiye’de06 Eylül 2020 Pazar 14:44
  • Cumhurbaşkanlığı duyurdu: Akdeniz Fırtınası başladı06 Eylül 2020 Pazar 13:28
  • Giresun’a yardım malzemeleri ulaştırılmaya devam ediyor06 Eylül 2020 Pazar 13:15
  • Esenler'de gelin alma, 'Sokak düğününe' döndü06 Eylül 2020 Pazar 13:14
  • "İstanbul Boğazı'na kanalizasyon atığı bırakılıyor" iddiası...06 Eylül 2020 Pazar 13:13
  • Ankara'da KPSS, koronavirüs önlemleriyle yapıldı06 Eylül 2020 Pazar 13:11
  • KPSS maratonu İzmir'de önlemlerle başladı06 Eylül 2020 Pazar 13:10
  • Keçiboynuzu hasadı için 12 yıl bekledi, şimdi kilosunu 20 liradan satıyor06 Eylül 2020 Pazar 13:09
  • Diyarbakır'da KPSS heyecanı, sosyal mesafeyi unutturdu06 Eylül 2020 Pazar 13:06
  • Wikileaks’in kurucusu Jullian Assange'in eşi: ”ABD onu hapishanede gömecek”06 Eylül 2020 Pazar 13:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti