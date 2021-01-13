  • BIST 1.559
  • Altın 439,978
  • Dolar 7,4039
  • Euro 9,0027
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 3 °C
»

Ankara'da kuraklık böyle görüntülendi

Kurak bir kış mevsimi geçiren Türkiye’de İstanbul’un ardından Ankara'da su sıkıntısı alarmı verdi. Objektiflerimize Mamak Kutludüğün Mahallesi’nde yansıyan kareler, bölgedeki çay ve derelerin neredeyse kurumak üzere olduğunu gözler önüne serdi.
Ankara'da kuraklık böyle görüntülendi

Mamak Kutludüğün Mahallesi’nden Bayındır Barajı’na su taşıyan derenin kurumak üzere olduğu böyle görüntülendi. Bölge sakinleri yılın bu ayında derede karşıdan karşıya geçmenin imkansız olduğunu, bu yıl ise yağış olmaması nedeniyle suyun yok denecek kadar azaldığını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş ise barajların doluluk oranının yüzde 20’ye düştüğünü, suyun tasarruflu kullanılması için bir dizi önlem alacaklarını söyledi.

1610480963877.jpeg3,5 AYLIK SU KALDI
Kurak bir kış mevsimi geçiren Türkiye'de İstanbul'un ardından Ankara'da da su sıkıntısı alarmı yaşanıyor.  Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş geçtiğimiz haftalarda barajlarda kalan suyun tasarruflu kullanılması için önlem alacaklarını açıklamış, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ankara’nın 110 günlük suyu kaldığını dile getirmişti. 

KADEMELİ FATURA ARTIŞI GELİYOR
Ankara'daki barajların doluluk oranının yüzde 20'ye düştüğüne dikkat çeken Yavaş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilmesi halinde, yüksek tüketimi önlemek amacıyla 10 metreküp kullanımdan sonra kademeli fatura artışı olacağını belirtti. Yavaş, sosyal yardım alanların ise 10 tona kadar, ton başına 1 lira ödeyeceğini kaydetti.

yavassss.jpg

DERE KURUDU KURUYACAK
Kurak geçen mevsim Başkent’in tarım ve hayvancılık yapan birçok mahallesini de etkiler duruma geldi. Objektiflerimize Mamak Kutludüğün Mahallesi’nde yansıyan kareler durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Kutludüğün Mahallesi’nden Bayındır Barajına su taşıyan derenin su miktarının azalması bölge halkını tedirgin etti. Bölge sakinlerinin belirttiğine göre Ocak ayında yaklaşık bir metre olması gereken derenin 3-4 santimetre boyutuna kadar düştüğü gözlemlendi.

1610480971546.jpeg

“KARŞIDAN KARŞIYA DAHİ GEÇİLEMEZDİ”
Bölge sakinleri kuraklığı şu sözlerle ifade etti, “Mevsim normallerinde bu dereden karşıdan karşıya geçmek imkansızdır. Su derinliği yarım metreyi geçer. İnsanı dahi alıp götürecek kadar çok su olurdu. Şimdi ise yürüyerek karşıdan karşıya dahi geçiliyor. Dere kurumak üzere. Ne yazık ki bu kış su yok denecek kadar azaldı. Bunun en büyük sebebi yağışların olmaması. Umarız bir an önce yağmur ve kar yağarda su sıkıntısı yaşayamayız.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektrik Kesintisi 13 Ocak 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ13 Ocak 2021 Çarşamba 09:09
  • Su Kesintisi 13 Ocak 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ13 Ocak 2021 Çarşamba 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?13 Ocak 2021 Çarşamba 09:00
  • Başkan Mansur Yavaş namus ve şeref sözü verdi13 Ocak 2021 Çarşamba 06:06
  • Dışkapı'nın simgesi Arap Dayı'nın vefatı üzdü13 Ocak 2021 Çarşamba 05:05
  • Dijitalleşmede Gizlilik Mümkün Mü?13 Ocak 2021 Çarşamba 04:04
  • Kazaya davetiye çıkartan kavşakta ne trafik ışığı var ne kasis!13 Ocak 2021 Çarşamba 03:03
  • Yerli13 Ocak 2021 Çarşamba 02:02
  • Mamak’ı kadınların eliyle ve desteğiyle inşa edeceğiz13 Ocak 2021 Çarşamba 01:01
  • Ahmet Uçar'dan Ankara için müjdeli haber12 Ocak 2021 Salı 15:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti