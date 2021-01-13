Ankara'da kuraklık böyle görüntülendi

Kurak bir kış mevsimi geçiren Türkiye’de İstanbul’un ardından Ankara'da su sıkıntısı alarmı verdi. Objektiflerimize Mamak Kutludüğün Mahallesi’nde yansıyan kareler, bölgedeki çay ve derelerin neredeyse kurumak üzere olduğunu gözler önüne serdi.

Mamak Kutludüğün Mahallesi’nden Bayındır Barajı’na su taşıyan derenin kurumak üzere olduğu böyle görüntülendi. Bölge sakinleri yılın bu ayında derede karşıdan karşıya geçmenin imkansız olduğunu, bu yıl ise yağış olmaması nedeniyle suyun yok denecek kadar azaldığını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş ise barajların doluluk oranının yüzde 20’ye düştüğünü, suyun tasarruflu kullanılması için bir dizi önlem alacaklarını söyledi.

3,5 AYLIK SU KALDI

Kurak bir kış mevsimi geçiren Türkiye'de İstanbul'un ardından Ankara'da da su sıkıntısı alarmı yaşanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş geçtiğimiz haftalarda barajlarda kalan suyun tasarruflu kullanılması için önlem alacaklarını açıklamış, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ankara’nın 110 günlük suyu kaldığını dile getirmişti.

KADEMELİ FATURA ARTIŞI GELİYOR

Ankara'daki barajların doluluk oranının yüzde 20'ye düştüğüne dikkat çeken Yavaş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilmesi halinde, yüksek tüketimi önlemek amacıyla 10 metreküp kullanımdan sonra kademeli fatura artışı olacağını belirtti. Yavaş, sosyal yardım alanların ise 10 tona kadar, ton başına 1 lira ödeyeceğini kaydetti.

DERE KURUDU KURUYACAK

Kurak geçen mevsim Başkent’in tarım ve hayvancılık yapan birçok mahallesini de etkiler duruma geldi. Objektiflerimize Mamak Kutludüğün Mahallesi’nde yansıyan kareler durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Kutludüğün Mahallesi’nden Bayındır Barajına su taşıyan derenin su miktarının azalması bölge halkını tedirgin etti. Bölge sakinlerinin belirttiğine göre Ocak ayında yaklaşık bir metre olması gereken derenin 3-4 santimetre boyutuna kadar düştüğü gözlemlendi.

“KARŞIDAN KARŞIYA DAHİ GEÇİLEMEZDİ”

Bölge sakinleri kuraklığı şu sözlerle ifade etti, “Mevsim normallerinde bu dereden karşıdan karşıya geçmek imkansızdır. Su derinliği yarım metreyi geçer. İnsanı dahi alıp götürecek kadar çok su olurdu. Şimdi ise yürüyerek karşıdan karşıya dahi geçiliyor. Dere kurumak üzere. Ne yazık ki bu kış su yok denecek kadar azaldı. Bunun en büyük sebebi yağışların olmaması. Umarız bir an önce yağmur ve kar yağarda su sıkıntısı yaşayamayız.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA