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Ankara'da lise öğrencileri bomba imha robotu üretti

Ankara'da lise öğrencileri yaklaşık 2 ay süren çalışma sonrası yerli ve milli imkânlarla bomba imha robotu üretti.
Ankara'da lise öğrencileri bomba imha robotu üretti

Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi Robotik Takımı öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte yaklaşık 8 ay önce güvenlik güçleri için çok düşük maliyetli bomba imha robotu tasarladı. Pandemi koşullarına rağmen çalışmalarını sürdüren öğrenciler, yaklaşık 2 aylık çalışma sonrası robotu üretti. Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen 10,6 kilo ağırlığına sahip robot, kapalı alanlarda 300 metre, açık alanda ise 4,5 kilometre uzağa gidebiliyor. Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'ndan esinlenerek 'Naim' adı verilen robot, şüpheli paketleri saniyeler içerisinde imha ediyor.

'PROTOTİPİ ÜRETMEMİZ YAKLAŞIK 2 AY SÜRDÜ'

Takım öğrencisi Kuzey Yıldız, bomba imha ekiplerinin kendilerinden üretilmesi basit ve ucuz tipten bir ürün istediklerini söyleyerek, "Tasarımı olabildiğince basit tutmaya çalıştık. Mekanik ve yazılımsal anlamda kompleks mekanizmalardan kaçındık. Bu hem toplam fiyatta hem de üretim anlamında da zaman kazandırdı. Prototipi üretmemiz yaklaşık 2 ay sürdü. Bu versiyonun 2’si toplam 1 günde birleştirilebiliyor. Bin 600 liraya mal edebiliyoruz. Toplamda 10,6 kilogram ağırlığına sahip. Kamera ile birlikte toplam 3 bin liraya bütün sistemi tamamlayabiliyoruz. Bazı elektronik yerlerin sabitlenmesinde de 3 boyutlu yazıcıları kullanmaya özen gösterdik. Fiyatı ve birleştirme fiyatını olabildiğince az tutabilmek için tasarımı olabildiğince bükme-demir parçalardan oluşturduk. Ürünün üzerindeki motorlar 360 watt ve 175 devir; bu da 300 kilo tekerlekli ağırlık çekmesini sağlıyor" dedi.

'BAĞLANTI SÜRESİ 2 SANİYE'

Yıldız, konfigürasyon üzerinde bulunan tekerlekler sayesinde, robotun beton, halı üzerinde ve bina içerisinde kullanıldığını kaydederek, "Bunun daha büyük tekerlekli versiyonlarını çıkarabiliyoruz. Olay yerine göre farklı konfigürasyonlar oluşturabiliyoruz. Kendi takımımız içerisinde robotlara genellikle Türk isimleri vermek biraz daha geleneğe dönüştü. Mesela büyük robotumuzun adı ‘Mübaris’, bu küçük robotumuzun adını da 'Naim' koyduk. Kaldırdığı ağırlık nedeniyle ve küçük ama güçlü bir robot olduğu için 'Naim' adını koyduk. Ayrıca görüştüğümüz ekiplerden 'olay yerine giderken trafiğe takılmak' ve 'kullanılan robotun bağlantısının uzun sürmesi' gibi şikâyetler duyduk. Biz de bunu minimalize etmek için çalıştık. Manevra kabiliyeti baya yüksek. Bağlantı süresi oldukça kısa, neredeyse 1-2 saniye. Kumandayı çalıştırdığımız zaman direkt robota bağlanıyor. Kompakt olması ve yazılımsal anlamda direkt bağlanabilmesi zaman kazandırıyor" diye konuştu.

'KULLANIM SÜRESİ 2,5 SAATE KADAR UZUYOR'

Robotun alıcı ve verici ile birlikte kapalı alanlarda 300 metreye kadar, açık alanda ise 4,5 kilometre gidebildiğini kaydeden Yıldız, şunları söyledi:

"Robot tek pille birlikte 45 dakika kadar kullanılabiliyor. Ancak pilden 4 tane sığdırıp, paralel bağlayabiliyoruz. Bu da sürenin 2,5 saate kadar uzamasını sağlıyor. Üzerinde kullanılan tekerlekler de üzerinden kolayca takıp çıkarılabilen tipten tekerlek sistemidir. İstenilen yere göre ayarlanabilen bir sistem yapmaya çalıştık. Robotik takımımızın amaçlarından biri de robotik ve teknoloji, insan ve canlı hayatına dokunmazsa ne anlamı olsun. Biz de bu yüzden insan hayatını kurtarabilecek basit bir ürün yapmaya çalıştık. BAU Global Başkanı ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel’e bize verdiği katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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