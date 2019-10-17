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Ankara'da makas faciası!

Ankara'da İsmet İnönü Bulvarı'nda Kızılay yönüne seyreden otomobil, demir korkuluklara çarparak alt geçide savruldu.
Ankara'da makas faciası!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde İsmet İnönü Bulvarı'nda Kızılay yönüne seyreden, sürücüsünün kimliği henüz belirlemeyen otomobil, alt geçit yol ayrımında bulunan demir korkuluklara çarparak alt geçide savruldu.

Araçta bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen biri kadın iki kişi ağır yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

PARÇALAR BAŞKA ARACA KAZA YAPTIRDI

Öte yandan, kaza yapan otomobilden kopan parçalar, Emre A. idaresindeki araca çarparak maddi hasara yol açtı.

Görgü tanıkları, kaza yapan otomobilin aşırı hızla ve makas atarak seyrettiğini ileri sürdü.

Kaza nedeniyle bulvar üzerindeki alt geçit Kızılay yönünde yaklaşık 1 saat süreyle ulaşıma kapandı.

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