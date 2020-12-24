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Ankara'da medyumun uygunsuz koşullarda beslediği köpeklere el konuldu

Ankara'da medyum olarak tanınan Sadiye Servet G.'nin evinde kötü şartlarda beslenen 20 köpek ve 16 kediye, polisle birlikte baskın düzenleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince el konuldu.
Ankara'da medyumun uygunsuz koşullarda beslediği köpeklere el konuldu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9'nucu Bölge Müdürlüğü ekipleri, uygunsuz şartlarda kedi ve köpek beslendiği ihbarı yapılan 2 katlı eve polisle birlikte baskın düzenledi. Ankara'da medyum olarak tanınan Sadiye Servet G.'nin oturduğu belirlenen evde ve bahçede 20 köpek ve 16 kedi tespit edildi. Hayvanların bir kısmının evde bir kısmının da bahçede derme çatma kulübede kötü koşullarda tutulduğu belirlendi.

EL KOYMAYA KARŞI ÇIKTILAR

Ekipler, hayvanlara el koymak için işlem başlattı. Sadiye Servet G. ve oğlu Sercan G., buna tepki gösterdi. Sadiye Servet G.'nin müşterisi olduğu belirtilen tanıdıkları ve avukatları da gelerek, hayvanların alınmasını engellemeye çalıştı. Avukatlar, kararın hukuksuz olduğunu ileri sürdü. Tartışmaların ardından köpeklere ve kedilere el konuldu. Hayvanlar, belediye barınağına götürülerek teslim edildi. Sadiye Servet G'ye ise 'hayvan bakım ve refahına uygun olmayan şartlar' nedeniyle hayvan başını 181 TL olmak üzere toplam 6 bin 516 lira para cezası uygulandı. Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce de Sadiye Servet G.'ye 13 bin 900 TL idari para cezası kesileceği öğrenildi.

'HAYVANLARIMIZI GERİ ALACAĞIZ'

Sadiye Servet G.'nin oğlu, Sercan G., annesinin sokak hayvanlarını çok sevdiği için bahçeye alıp beslediğini söyleyerek, "Şikayet üzerine gelip alanın yetersiz olduğunu söylediler ve köpeklerimiz alındı. En kısa zamanda köpeklerimizi almak için elimizden geleni yapacağız. Ortalama 30 köpeğimiz ve 20 kedimiz vardı. Gerekli tutanaklar da tutuldu. Şartları elverişli hale getirdikten sonra da hayvanlarımızı geri alacağız" dedi.

'SAĞLIKSIZ BİR ORTAM VARDI'

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Ankara Temsilcisi Tülay Danacıoğlu ise sağlıksız şartlarda yaşatılmaya çalışılan 20 köpek 16 kediye Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin kararlı çalışmasıyla el konulduğunu söyledi. Danacıoğlu, "Her el koyma işlemlerinde vermeme durumları gerçekleşiyor; ama şartlar sağlıksızsa el konularak alınıyor. İçerisi kötüydü, bir hayvanın yaşayamayacağı şartlarda sağlıksız bir ortam vardı. Yaşam şartları çok kötü olan hayvanları bulmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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