Ankara'da muhtarlar adına hatıra ormanları oluşturuldu

ANKARA'da, '19 Ekim Muhtarlar Günü' dolayısıyla yurt genelinde görev yapan muhtarlar için hatıra ormanları oluşturuldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ülke genelindeki tüm köy ve mahalle muhtarları için Ankara'nın Gölbaşı ve Çubuk ilçelerinde hatıra ormanları oluşturuldu. 50 bin 340 muhtar adına birer fidan dikildi. Bunlara ait sertifikalar muhtarlara gönderildi.

Gölbaşı ilçesindeki hatıra ormanında fidan dikim töreni düzenlendi. Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgehan, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve 81 ilden gelen 250 muhtar katıldı. Törenle birlikte dikilen fidanlara can suyu verildi.