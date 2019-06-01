  • BIST 90.590
  • Altın 245,144
  • Dolar 5,8344
  • Euro 6,5125
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 24 °C
»

Ankara'da müthiş operasyon: Camdan kaçtı, lastiklerine ateş açıldı

ANKARA'nın çeşitli ilçelerinde Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti yaptıkları belirlenen ve aralarında Türkmenistan ve Gürcistan uyruklu kişilerin bulunduğu suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 5 zanlı gözaltına alındı.
Ankara'da müthiş operasyon: Camdan kaçtı, lastiklerine ateş açıldı

ANKARA'da özellikle okul önlerinde uyuşturucu madde satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdüren Mamak İlçe Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Tuzluçayır Mahallesi'nde, Türkmenistan uyruklu Ç.A'nın uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine zanlıyı takibe aldı.

Polis ekiplerince bir süre izlenen zanlı, uyuşturucu maddeyi satmak için buluştuğu Gürcü uyruklu M.S. ile alışveriş sırasında suçüstü yakalandı.

CAMDAN KAÇTI, LASTİKLERİNE ATEŞ EDİLDİ

Zanlıların alınan ifadeleri doğrultusunda uyuşturucu teminine aracılık ettiği belirlenen Y.T'nin adresini belirleyen ekipler eve operasyon düzenledi. Polisi karşısında görünce camdan atlayarak otomobille kaçamaya başlayan zanlı,  kovalamaca sonunda lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Polise bir süre karşı koyan zanlı yakalandı.

Emniyete götürülen Y.A'yı da sorguya alan ekipler, Etimesgut ilçesinde belirlenen bir adrese düzenledikleri operasyonda Türkmenistan uyruklu H.A. ve B.B'yi de gözaltına aldı.

ÜRETİP PİYASAYA SÜRÜYORLARDI...

Özellikle sokak satıcısı olarak kullandıkları kişilere okul önlerinde satış yaptırdıkları belirlenen zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, bir kilogram eroin, iki kilogram afyon sakızı, 400 gram metanfetamin, 500 uyuşturucu hap, bir tabanca, iki şarjör, çok sayıda mermi, bir hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde ediliği belirlenen 5 bin lira nakit para ele geçirildi.

Zanlıların kullandıkları adreslerde uyuşturucu imali yaptıkları, daha sonra uyuşturucu maddeyi aracılar kullanarak piyasaya sürdükleri belirlendi. 

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 150 bin liralık cep telefonu ve tableti 1 dakikada çaldılar01 Haziran 2019 Cumartesi 10:04
  • Ankara'da müthiş operasyon: Camdan kaçtı, lastiklerine ateş açıldı01 Haziran 2019 Cumartesi 09:00
  • ABD'de kanlı saldırı: Çok sayıda ölü var01 Haziran 2019 Cumartesi 08:24
  • İstanbul'da bayram öncesinde ekipler 24 saat görev yapacak31 Mayıs 2019 Cuma 16:56
  • Tanık, ÖSYM'deki soru hırsızlığını anlattı31 Mayıs 2019 Cuma 16:54
  • Ramazan Bayramı öncesi trafik tedbirleri artırıldı31 Mayıs 2019 Cuma 16:50
  • Domaniç Dağları'nda 'belgesellik' görüntüler31 Mayıs 2019 Cuma 16:40
  • Otobüs yolcularına 'emniyet kemeri' uyarısı31 Mayıs 2019 Cuma 16:40
  • Kardeşlerin yürek burkan dramı ortaya çıktı31 Mayıs 2019 Cuma 16:19
  • Genç öğretmene acı veda31 Mayıs 2019 Cuma 16:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti