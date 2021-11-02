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Ankara'da öğrenci servisi devrildi; 6 çocuk yaralandı

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, ilkokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, otomobilin çarpması sonucu yan devrildi. Kazada 6 çocuk yaralanırken, olay yerinden kaçan otomobilin sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara'da öğrenci servisi devrildi; 6 çocuk yaralandı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Ovacık Mahallesi Çambaşı Caddesi'nde meydana geldi. Okul çıkışı ilkokul öğrencilerini evlerine götüren 06 C 0110 plakalı servis minibüsüne, kavşakta otomobil yandan çarptı. Servis minibüsü çarpmanın şiddetiyle yan devrilirken, otomobil sürücüsü aracı terk edip yaya olarak kaza yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemeye göre; servis minibüsündeki 6 çocuk yaralandı. Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Otomobili bırakıp kaçan sürücü ise polis ekiplerinin çalışması ile yakalanarak gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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