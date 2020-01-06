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Ankara'da okullar tatil mi? 6 Ocak 2020 Pazartesi

2020 ile birlikte Başkent’te kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Öğrenciler ve veliler şimdi sıklıkla "Ankara'da okullar tatil mi?" sorusuna cevap arıyor.
Ankara'da okullar tatil mi? 6 Ocak 2020 Pazartesi

Başkent Ankara'nın genelinde sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, şehrin birçok noktasını beyaza bürüdü. Kardan etkilenen bazı araçlar yolda mahsur kaldı.  Bununla birlikte yüz binlerce öğrenci, Ankara'da okulların tatil olup olmayacağını merak etmeye başladı. Peki son durum ne? Ankara'da okullar tatil mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Ankara için yaptığı uyarının ardından beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Yer yer etkili olan kar yağışı, Başkent’i beyaza bürüdü.

Başta çocuklar olmak üzere kar yağışını gören, kar yağışına hasret kalan Başkentliler, sokaklara çıkarak karın tadını çıkardı. Kar etkisini hissettirdikçe veliler ve öğrenciler, ‘Ankara'da okullar tatil olacak mı?’ sorusunun cevabını aramaya başladı.

Birçok veli ve öğrenci, arama motoru Google'da "Ankara'da okullar tatil mi?" sorgulamasını yapmaya başladı.
Ankara Valiliği ile Vali Vasip Şahin’in sosyal medya hesaplarına akın eden öğrenciler, "okullar tatil edilsin" çağrısında bulunuyor. Kar tatilleriyle gündeme gelen Vali Şahin’den açıklama bekleniyor. 

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Peki Ankara'da okullar tatil edildi mi? Ankara Valiliğinden "kar tatili" açıklaması geldi mi?

Öğrencilerin kar tatili beklentisi olmasına rağmen Ankara Valiliğinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki saatlerde Valiliğin açıklama yapması bekleniyor. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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