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Ankara'da ortalık karıştı: Çığlıkları duyan esnaf yardıma koştu

Ankara'da Ozan Ç. (28), şiddet gördüğü için evi terk edip, boşanma davası açan eşi S.Ç.'yi (20) cadde ortasında saçından sürükleyerek, tüfekle vurmakla tehdit etti.
Ankara'da ortalık karıştı: Çığlıkları duyan esnaf yardıma koştu

Mardin'de yaşayan S.Ç., 2 yıllık eşi Ozan Ç.'den şiddet gördüğü gerekçesiyle evi terk edip, Ankara'daki babasının evine dönerek, boşanma davası açtı. Ozan Ç., eşi S.Ç. ile görüşmek istedi. Görüşme talebinin reddedilmesi üzerine Ankara'ya gelen Ozan Ç., dün saat 19.30 sıralarında, Keçiören ilçesindeki Gün Sazak Caddesi'nde, S.Ç.'nin karşısına çıktı. Elinde kılıfından çıkarmadığı tüfek bulunan Ozan Ç., ayrılmak isteyen eşi ile tartışmaya başladı. Ozan Ç., eşini saçından tutup, sürükleyerek, tüfekle vurmakla tehdit etti. Eşinin elinden kurtulan S.Ç., caddedeki oto yıkama dükkanına sığınmak istedi. Ozan Ç., peşinden koştuğu S.Ç.'yi dükkanın önünde tekrar saçından yakaladı.

OTO YIKAMACI, MÜDAHALE ETTİ

Oto yıkama dükkanı sahibi Mesut Ünsal, durumu fark edince koşup, Ozan Ç.'ye müdahale etti. Ünsal, kadını kurtarıp, içeri gönderirken, tüfekle peşinden girmek isteyen kocasına ise engel oldu. Ünsal ve yanındaki çalışanlar, içeri girmek isteyen Ozan Ç.'yi bölgeden uzaklaştırdı. Ozan Ç.'nin eşinin saçından tutup, şiddet uygulamaya çalıştığı, Mesut Ünsal ve çalışanların müdahale ettiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. S.Ç., olayın ardından babasının evine dönerken, Ozan Ç. de tüfekle evin etrafında dolaşmaya devam etti. Evin önünde bekleyen Ozan Ç., ihbar üzerine gelen polis ekiplerini görerek, kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Ozan Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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'İMDAT ÖLDÜRECEK, DİYE BAĞIRDI'

Oto yıkama dükkanı sahibi Mesut Ünsal, dükkanın önünde otururken 'imdat' diye ses duyunca durumu fark ettiklerini belirterek, "Önce 'imdat' diye bir ses geldi. Sonra 'İmdat öldürecek' diye bir ses geldi. Kafamızı çevirip, baktık ki elinde tüfek bulunan kişi, kadını saçından sürükleyerek, götürmeye çalışıyordu. Kadın dükkanı görünce bizim buraya sığındı. Biz de koştuk müdahale ettik, 'Ne oluyor' dedik. Adam da 'Bırak kardeşim benim eşim, siz karışamazsınız, Mardin'den geldim' dedi. Hiç öyle şey olur mu? Bir kadını o durumda görünce müdahale etmemiz gerekiyor. Kadın içeri girdi, polisi aradık. O sırada adamla da kısa süreli arbedemiz oldu. Kadın 5-10 dakika içeride durdu, adam da buralarda gezdi. Sonra polis falan geldi; ama adam o sırada gitmişti" dedi.

'HERKESİN MÜDAHALE ETMESİ GEREK'

Mesut Ünsal, kadının, boşanma aşamasında olduklarını ve eşi rahatsızlık verdiği için sürekli yer değiştirdiğini anlattığını söyleyerek, "Biz elimizden geleni yaptık. Bu tür durumlarda herkesin müdahalede bulunması gerekiyor; ama cadde üzerinden geçen hiç kimse müdahale etmedi. Çoğu telefonuyla görüntü çekti" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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