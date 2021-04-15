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Ankara'da, otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Ankara'nın Sincan ilçesinde park halindeki otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan M.O.T., hayatını kaybetti.
Ankara'da, otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Olay, Sincan ilçesindeki Saraycık Mahallesi'nde meydana geldi. M.O.T., sokakta park halindeki 06 BU 1315 plakalı otomobilinde silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı M.O.T., hastaneye kaldırıldı. Ancak M.O.T., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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