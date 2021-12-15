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Ankara'da özel hastanenin deposunda çıkan yangın korkuttu

Ankara'nın Mamak ilçesinde, özel hastanenin deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Kimsenin yaralanmadığı olay sonrası hastanede yatan 17 hasta başka hastanelere sevk edildi.
Ankara'da özel hastanenin deposunda çıkan yangın korkuttu

Yangın, saat 20.30 sıralarında Tuzluçayır Mahallesi Natoyolu Caddesi'ndeki özel hastanenin depo kısmında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler depoyu sararken, hastanenin odalarını duman kaplamaya başladı. Yangını fark eden bazı hasta ve sağlık çalışanları panik halinde binayı terk ederken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sonucu, yangın kontrol altına alınırken, hastanenin çeşitli servislerde yatan 17 hasta tahliye edildi. Hastalar, ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 

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