Ankara'da özlenen kar yağışı başladı

Başkent şehir merkezinde yağan karı gören Başkentliler, “Özlemiştik” diyerek beyaz örtünün keyfini çıkardı. Kar yağışı bugün sabah saatlerinden itibaren Başkent’te etkili oldu.

Başkent’te bugün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede tüm kenti beyaza bürüdü. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde şiddetini daha da artıran kar yağışı zaman zaman trafiğin aksamasına neden oldu. Mevsimin kent merkezinde neredeyse ilk karı diyebileceğimiz havayı fırsat bilen Başkentliler yürüyüşe çıkarak havanın keyfini çıkardı, fotoğraf çekindi. Başkent’in önemli tarihi turistik merkezi olan Hamamönü’nde gazetemize duygularını paylaşan vatandaşlar, “Uzun zamandır bu havayı bekliyorduk. Özlemişiz. Ankara’ya kar çok yakışıyor” ifadelerine yer verdi.

KENT MERKEZİNDE MEVSİMİN İLK KARI OLDU

Kent merkezinde mevsimin ilk karını Başkentliler özlemiştik diyerek karşıladı. Gazetemize konuşan vatandaşlar, “Bu sene hiç kar yağmamıştı. Ne yazık ki Ankara’ya artık skisi gibi artık kar yağmıyor. Bugün yağışı görünce çok sevindik hemen sokağa çıktık. Böyle havalarda kar yağınca insanın çocuk ruhu ortaya çıkıyor. Bu havayı çok özlemiştik” diye konuştu.

HAMAMÖNÜ BAŞKA GÜZEL

Hamamönü’nde iş yerlerinden çıkarak havanın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar çevrede yürüyüş yaparken bol bol fotoğraf çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Başkent’in en çok fotoğraf çekilme özelliğine sahip Hamamönü’nde beyaz örtüyle beraber görülmeye değer manzaralar ortaya çıktı. Vatandaşlar, “Kar Başkentimize çok yakışıyor ama Hamamönü’ne ayrı yakışıyor. Çok güzel bir manzara. Bu anın tadını çıkarmak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

TRAFİK ZAMAN ZAMAN AKSADI

Kar yağışının güzelliğinin yanı sıra kent merkezinde trafikte zorlu anlara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi ve yolların kar tutmasıyla özellikle kentin yüksek kesimlerine gitmeye isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Tüm uyarılara rağmen kış lastiği takmayan araçlar yollarda kalırken diğer vatandaşları da mağdur etti. Kar yağışının Başkent’te aralıklarla 2 gün sürmesi bekleniyor.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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