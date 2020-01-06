  • BIST 111.634
  • Altın 303,067
  • Dolar 5,9720
  • Euro 6,6830
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 2 °C
»

Ankara'da özlenen kar yağışı başladı

Başkent şehir merkezinde yağan karı gören Başkentliler, “Özlemiştik” diyerek beyaz örtünün keyfini çıkardı. Kar yağışı bugün sabah saatlerinden itibaren Başkent’te etkili oldu. 
Ankara'da özlenen kar yağışı başladı

Başkent’te bugün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede tüm kenti beyaza bürüdü. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde şiddetini daha da artıran kar yağışı zaman zaman trafiğin aksamasına neden oldu. Mevsimin kent merkezinde neredeyse ilk karı diyebileceğimiz havayı fırsat bilen Başkentliler yürüyüşe çıkarak havanın keyfini çıkardı, fotoğraf çekindi. Başkent’in önemli tarihi turistik merkezi olan Hamamönü’nde gazetemize duygularını paylaşan vatandaşlar, “Uzun zamandır bu havayı bekliyorduk. Özlemişiz. Ankara’ya kar çok yakışıyor” ifadelerine yer verdi. 

hamamonu,-ankara,kar-yagisi,kar,,.jpg

KENT MERKEZİNDE MEVSİMİN İLK KARI OLDU

Kent merkezinde mevsimin ilk karını Başkentliler özlemiştik diyerek karşıladı. Gazetemize konuşan vatandaşlar, “Bu sene hiç kar yağmamıştı. Ne yazık ki Ankara’ya artık skisi gibi artık kar yağmıyor. Bugün yağışı görünce çok sevindik hemen sokağa çıktık. Böyle havalarda kar yağınca insanın çocuk ruhu ortaya çıkıyor. Bu havayı çok özlemiştik” diye konuştu. 

hamamonu,-ankara,kar-yagisi,kar,,,.jpg

HAMAMÖNÜ BAŞKA GÜZEL 

Hamamönü’nde iş yerlerinden çıkarak havanın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar çevrede yürüyüş yaparken bol bol fotoğraf çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Başkent’in en çok fotoğraf çekilme özelliğine sahip Hamamönü’nde beyaz örtüyle beraber görülmeye değer manzaralar ortaya çıktı. Vatandaşlar, “Kar Başkentimize çok yakışıyor ama Hamamönü’ne ayrı yakışıyor. Çok güzel bir manzara. Bu anın tadını çıkarmak istiyoruz” ifadelerine yer verdi. 

TRAFİK ZAMAN ZAMAN AKSADI

Kar yağışının güzelliğinin yanı sıra kent merkezinde trafikte zorlu anlara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi ve yolların kar tutmasıyla özellikle kentin yüksek kesimlerine gitmeye isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Tüm uyarılara rağmen kış lastiği takmayan araçlar yollarda kalırken diğer vatandaşları da mağdur etti. Kar yağışının Başkent’te aralıklarla 2 gün sürmesi bekleniyor. 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Mobilyada yapılan KDV indirimi küçük esnafa zarar verir"06 Ocak 2020 Pazartesi 00:15
  • AKM önündeki yaya üst geçidi 'her yağmur sonrası sular altında' kalıyor06 Ocak 2020 Pazartesi 00:10
  • 1. Doğu ve Güneydoğu İlleri Tanıtım Günleri’nde kayısı döneri dikkat çekti04 Ocak 2020 Cumartesi 00:20
  • "İşletmeler arası mesafe kuralı getirilmezse kuaförlerin yüzde 60'ı kapatılır"04 Ocak 2020 Cumartesi 00:15
  • Geleceğe 'STEM'le hazırlık04 Ocak 2020 Cumartesi 00:10
  • Kahramankazan içmecesi şişeleniyor03 Ocak 2020 Cuma 00:20
  • "Kombi ısıtmıyorsa bakım gerekir"03 Ocak 2020 Cuma 00:15
  • Lezzet kuzinede03 Ocak 2020 Cuma 00:10
  • Fabrika yangını02 Ocak 2020 Perşembe 10:03
  • Ankara'da "1. Doğu ve Güneydoğu İlleri Tanıtım Günleri"02 Ocak 2020 Perşembe 00:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti