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Ankara'da park ve bahçelerde koronavirüs denetimi

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında park, bahçe ve piknik alanlarında denetimler yapıldı.
Ankara'da park ve bahçelerde koronavirüs denetimi

Gölbaşı'ndaki denetimlere, ilçe Kaymakamı Tülay Baydar Bilgehan ile zabıta ekipleri katıldı. İlçedeki park, bahçe, piknik ve pazar alanlarını denetleyen ekipler vatandaşları maske takmaları konusunda uyardı. Ayrıca restoranlar da denetime tabi tutuldu. Kurallara uymayanlar uyarıldı.

Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgehan, bugün bütün ekiplerin sahada denetimde bulunduğunu belirterek, "Covid-19 denetimleri kapsamında bugün ilçemizde parklarda, umuna açık iş yerlerinde ve alanlarda, cadde ve sokaklarda bütün ekiplerimizle birlikte denetimler gerçekleştiriyoruz. Tabi ki bu denetimlerin dışında kapalı alan denetimlerimiz de devam ediyor. Denetimlerde öncelikli hedefimiz vatandaşlarımızın kişisel korunma farkındalığını artırmaktır" dedi.

Kurallara uymaları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunduklarını söyleyen Bilgehan, "Mesafeye dikkat etmeleri, azami düzeyde maske kullanmaları konusunda vatandaşlarımızı uyaracağız. Cezai işlemler arzu ettiğimiz süreçler değil, öncelikli olarak bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarını yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

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