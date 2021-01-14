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Ankara'da pavyona dönüştürülen eve baskın

Ankara'da, koronavirüs tedbirlerine rağmen pavyona dönüştürülen eve düzenlenen baskında içeride eğlenen 3'ü kadın 8 kişiye 25 bin 200, ev sahibi Osman Ö.'ye ayrıca 17 bin 399 TL para cezası uygulandı.
Ankara'da pavyona dönüştürülen eve baskın

Yenimahalle Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, 25 Mart Mahallesi'nde bulunan Osman Ö.'ye ait evin pavyona dönüştürüldüğü belirlendi. Dün akşam saatlerinde eve baskın düzenlendi. Evde yapılan incelemede 4 erkeğin alkol aldığı, 3 kadının konsomatrislik yaptığı belirlendi. Evin farklı odalarında yapılan kontrolde 35 adet çeşitli markalarda içki ele geçirildi. Evde koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek eğlendiği belirlenen aralarında ev sahibi Osman Ö'nün de bulunduğu toplam 8 kişiye, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 25 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.

Pavyona dönüştürüldüğü tespit edilen ev ise zabıta ekiplerince mühürlendi. 'Kasten yaralama', 'dolandırıcılık', 'yağma' ve 'tehdit' suçlarından sabıkalı olan ev sahibi Osman Ö. hakkında 4733 Sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunun ilgili maddeleri kapsamında 17 bin 399 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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