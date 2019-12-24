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Ankara'da pazarda kaba üsluba ceza

Pazarda; tezgahların üzerinde kaba konuşmalara, sloganlara karşı önlemler alınmaya başladı.
Ankara'da pazarda kaba üsluba ceza

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için zabıta ekipleri tarafından denetimler sıklaştırıldı.

Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine çalışma başlatan zabıta ekipleri, kurallara uymayan pazarcılara cezai işlem uyguladı.

Bu kapsamda 2019 yılında; kılık, kıyafet ve vatandaşa karşı olan üslup konusunda kurallara uymayan 20 pazarcıya süreli veya süresiz olacak tezgah kapama cezası verildi.

 

"UYGULAMADAN MEMNUNUZ"

Pazar esnafı Erol Kaymaz, uygulamadan memnun olduğunu belirterek, "Müşteriye karşı üslup ne kadar uygun olursa o kadar talep olur. Müşteriye kaba davranılırsa müşteri pazara gelmez. Zaten çoğu üsluba uyuyor" dedi.
Esnaf Sinan Yıldız ise, "Gereken budur zaten. Haksızlık, saygısızlık yapan kim olursa olsun cezasını çekmesi lazım. Daha önce bizimi pazarda da 1 hafta süreyle bazı tezgahlar kapatıldı." diye konuştu.

Vatandaşlar ise belediyenin iyi bir tutum sergilediğini belirterek, genel olarak pazar esnafının üslubundan memnun olduklarını ifade etti.

"PAZARLARDA DİSİPLİNİ SAĞLIYORUZ"

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, vatandaşların pazarlarda güvenli ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapmalarını önemsediklerini ifade ederek, "Cezacı bir belediye değiliz, ancak pazarlarda disiplin sağlayabilmek için tezgah kapatma cezası uyguluyoruz. Bu cezaların başında alışveriş yapan vatandaşlara yönelik kaba bir dil kullanılması geliyor. Genellikle uyarıyoruz, eğer sorun devam ederse tezgah kapatıyoruz." dedi.

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