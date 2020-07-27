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Ankara'da plazada yangın çıktı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan plazada yangın çıktı. Yangın, çevrede korkuya neden olurken, itfaiye alevleri söndürmek için çalışma başlattı.
Ankara'da plazada yangın çıktı

Yangın, saat 17.30 sıralarında Çankaya ilçesinde plazaların yoğun olduğu Söğütözü Mahallesi'ndeki plazada çıktı. Plazanın 5'inci katında bulunan terasta bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangını görenler itfaiyeye haber verirken, büyüyen alevler üst katlara sıçradı.

Binadan yükselen dumanlar, gökyüzünü kapladı. Binanın yanan bölgelerinden kopan parçalar yere düşerken, çevrede büyük korku yaşandı. Bina tahliye edilirken, gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Bu sırada polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Ankara Valisi Vasip Şahin şu açıklamayı yaptı:

"İzolasyon malzemesinin oluşturduğu bir yangına şahit olduk. Dış cephe yangınları başlayınca hızlıca ilerleyebiliyor ama aldığım bilgiye göre içeriye herhangi bir sirayet yok. Gerekli tahliyeler tamamlanmış ama bütün katlarda itfaiye ekiplerimiz tek tek kontrol yapıyorlar."

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