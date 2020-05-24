Ankara'da polis uygulama noktasına araç daldı

A.G. yönetimindeki 06 DV 3291 plakalı araç, İstanbul yolu Çiftlik kavşağında oluşturulan uygulama noktasına hızla girerek araçlara ve görevli polislere çarptı.
5'İ POLİS 7 KİŞİ YARALANDI
Kazada, uygulama yapan 5 polis ile kontrol için bekleyen 2 vatandaş yaralandı. Bazı araçlarda hasar oluştu.
SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Gözaltına alınan A.G'nin alkollü olduğu kaydedildi.
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