  • BIST 103.024
  • Altın 380,103
  • Dolar 6,8109
  • Euro 7,4186
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 15 °C
»

Ankara'da polis zihinsel engelli gence bisiklet hediye etti

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde polis, zihinsel engelli bir gence çifte bayram sevinci yaşattı.
Ankara'da polis zihinsel engelli gence bisiklet hediye etti

Ankara'da Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 yaşındaki zihinsel engelli ve konuşma güçlüğü çeken Ethem Küçükkılıç'ı Gazipaşa Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ederek, Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan bisikleti hediye etti.

Kılıç, polis ekipleri nezaretinde bir süre evinin önünde bisiklete bindi.

Ethem Kılıç'ın ailesi, polis ekiplerine hediyeleri için teşekkür etti.

İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, engelli bir genci sevindirdikleri için kendilerinin de mutlu olduğunu ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Denizli'de korkutan görüntü23 Mayıs 2020 Cumartesi 13:46
  • İran'da 14 eyalette koronavirüsten can kaybı yok23 Mayıs 2020 Cumartesi 13:46
  • Bitlis'te terör operasyonunda bulunan 32 odalı sığınak imha edildi23 Mayıs 2020 Cumartesi 12:46
  • İlahiyatçılar, Diyanet'in bayram namazı kararını olumlu karşıladı23 Mayıs 2020 Cumartesi 12:44
  • Terör bağlantısı nedeniyle 1458 kişi bilirkişilikten çıkarıldı23 Mayıs 2020 Cumartesi 12:08
  • Subay sicillerine 'salgın' düzenlemesi23 Mayıs 2020 Cumartesi 12:07
  • Gün gün koronavirüs tablosu: Toplam vaka sayıları 23 MAYIS23 Mayıs 2020 Cumartesi 11:58
  • Erdoğan: Türkiye’nin gücünü, zenginliği, refahını çok daha yükseklere taşıyacağız23 Mayıs 2020 Cumartesi 11:26
  • Hızlı tren seferleri 28 Mayıs'ta başlıyor23 Mayıs 2020 Cumartesi 10:27
  • Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Bitiş çizgisine varmak üzereyiz23 Mayıs 2020 Cumartesi 10:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti