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Ankara'da rüşvet ve dolandırıcılık operasyonu: 51 gözaltı kararı

Ankara'da oturum veya çalışma izni almak isteyen yabancı şahısların işlerini takip etmek vaadiyle rüşvet alan ve sahte oturum belgesi düzenleyen 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 43 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da rüşvet ve dolandırıcılık operasyonu: 51 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Türkiye'de oturum veya çalışma izni almak isteyen yabancıların işlerini takip etmek vaadiyle rüşvet aldığı, sahte belgelerle oturum izni aldığı belirlenen şüphelileri takibe aldı.

Polisin teknik ve fiziki takibi sonucunda ülke genelinde 11'i kamu görevlisi, 1'i avukat olmak üzere toplam 51 şüpheli tespit edildi. Oturum veya çalışma izni almak isteyen yabancıları, işlerini yapma vaadiyle dolandırdığı belirlenen 51 kişi için gözaltı kararı verildi.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu iddia edilen şüphelilere yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 43'ü yakalanarak gözaltına alınırken, 8'inin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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