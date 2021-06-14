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Ankara'da rüzgar ve sağanak etkili oldu; araçlar yolda kaldı, evleri su bastı

Başkent'te sağanak yağış en çok Yenimahalle ilçesinde yan yana bulunan İvedik ve Ostim sanayi sitelerini etkiledi.
Ankara'da rüzgar ve sağanak etkili oldu; araçlar yolda kaldı, evleri su bastı

Sağanak nedeniyle bölgede bulunan çok sayıda araç sular altında kaldı. Sürücüler suya gömülen araçlarını ve içindeki eşyalarını kurtarabilmek için çaba harcadı. Bölgede gözlük üretimi yapan bir fabrikayı da su bastı. Deposu su dolan fabrikada, makineler kullanılmaz hale geldi. Fabrika sahibi Cenan Güney, "Ben 5 milyon dolar para yatırdım bu tesise. Her bir makine ayrı bir servet. Bunların hepsi milli servet. Burada sadece 300 bin tane gözlük var. Her gördüğünüz yerde gözlük var. Kim karşılayacak şimdi bu zararı. Şu gördüğünüz makinelerin tanesi 500 bin lira. Allah aşkına şu hale bakın" diye mağduriyetini dile getirdi.  

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye ekipleri de bölgede çalışma başlattı.

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