  • BIST 109.556
  • Altın 378,521
  • Dolar 6,8263
  • Euro 7,7339
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 12 °C
SON DAKİKAPKK'ya darbe üstüne darbe: Listeye 4 çizik daha
» »

Ankara'da sağanak hayatı felç etti! Cadde ve sokaklar göle döndü

Ankara'da sağanak hayatı felç etti! Cadde ve sokaklar göle döndü
Ankara'da etkili olan sağnak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, Mamak'ta suya kapılan otomobil, kapağı açılan rögara düştü. 

Başkent’te öğleden sonra etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle kentin bazı noktalarındaki cadde ve sokaklarda su birikintileri olşutu. Özellikle Mamak ilçesinde araçlar, suyla kaplanan yollarda güçlükle ilerledi. Gölete dönen Mutlukent mahallesi Dereboyu caddesinde çöp kutuları suyla birlikte sürüklenerek, park halindeki araçlara çarptı. Erkan Ünsal yönetimindeki 06FPN08 plakalı otomobil de suya kapıldı. Suda kontrolden çıkan otomobil, kapağı açılan rögara düştü. Araçta hasar oluştu.

Sürücü Erkan Ünsal, "Yukarıdan sel geliyordu. Rögar kapağı açılmış, şiddetli yağıştan dolayı farketmedim. Araçtan zor çıktım. Her yere rögar kapağı yapmışlar; ama sağlam takmamışlar. Bu durum kazaya, ölüme sebebiyet veriyor. Belediye bunlara biraz daha dikkat etsin. Yol çalışması yaparken önce insanların can güvenliğine önem versin. Burada düştük, bir sürü panik yaşadım, arabadan bir saat sonra çıkabildim" dedi. 

150 SU BASKININA MÜDAHALE EDİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bugün kentte etkili olan sağanakla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, kuvvetli yağış sürecinde 537 araç 1054 personelle taşkın ve su baskınlarının yaşandığı bölgelere anında müdahale edildiği belirtilerek, "Başkent 153 çağrı merkezi, Başkent Mobil uygulaması ve itfaiyeye ulaşan yaklaşık 150 su baskını başvurusunun tamamına ekiplerimiz ulaştı. Su taşkınının yoğun olarak yaşandığı bölgelerin başında gelen Mamak Boğaziçi Mahallesi'nde yapılan su tahliyesi çalışmaları, büyükşehir belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı" denildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye-İran arası uçuşlar 1 Ağustos'ta başlayacak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye-İran arası uçuşlar 1 Ağustos'ta başlayacak
Kamikaze drone üretimini ilk kez AA görüntüledi
Kamikaze drone üretimini ilk kez AA görüntüledi
AFAD: Karlıova'da saat 09.51'de 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD: Karlıova'da saat 09.51'de 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Depremin vurduğu Elmalı köyündeki hasar drone ile görüntülendi
Depremin vurduğu Elmalı köyündeki hasar drone ile görüntülendi
Pençe-Kartal Operasyonu'yla terör yuvalarına büyük darbe vuruldu
Pençe-Kartal Operasyonu'yla terör yuvalarına büyük darbe vuruldu
Pençe-Kartal Operasyonu'nda teröristlere ait 81 hedef imha edildi
Pençe-Kartal Operasyonu'nda teröristlere ait 81 hedef imha edildi
Son Eklenen Videolar
Bingöl 5.7 ile sallandı! Deprem birçok ilde de hissedildi
Bingöl 5.7 ile sallandı! Deprem birçok ilde de hissedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam iktisadı krizden çıkışın anahtarıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam iktisadı krizden çıkışın anahtarıdır
İstanbul Havalimanı'nda 3. bağımsız pist, Devlet Konukevi ve cami hizmete açılıyor
İstanbul Havalimanı'nda 3. bağımsız pist, Devlet Konukevi ve cami hizmete açılıyor
Yurt genelinde Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor
Yurt genelinde Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yapıldı
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yapıldı
Türkiye'den giden bisikletler İdlib'deki yetim çocukları sevindirdi
Türkiye'den giden bisikletler İdlib'deki yetim çocukları sevindirdi
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti