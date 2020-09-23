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Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı soruşturmasında 5 gözaltı

Ankara'da, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı soruşturmasında 5 gözaltı

Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi Baştuğ Sokak'taki berber dükkanında silahlı saldırıya uğrayan Ahmet Öztaş (31) ve kardeşi Fırat Öztaş (25) yakınları tarafından otomobil ile Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Öztaş, canlandırma odasında 1 saat 16 dakika süren müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Fırat Öztaş, yapılan müdahalenin ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilirken, Ahmet Öztaş'ın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Ahmet Öztaş'ı görmek isteyen yakınları, buna izin verilmemesi üzerine tepki gösterdi, arbede yaşandı. Öfkeli kalabalık, canlandırma odasının kapısına yüklenerek saldırı girişiminde bulundu. Sağlık çalışanları ise kapının arkasında sedyelerle barikat kurarak, kapının açılmaması için uğraştı. İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, öfkeli grubu hastaneden uzaklaştırdı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, sağlık çalışanlarının ifadeleri alındı. Olay gecesi kapının arkasında bulunan 5 doktor ile 5 hemşirenin şikayetçi olmadıkları, hastane başhekiminin içeri girmek için kapıyı zorlayan kişilerden şikayetçi olduğu öğrenildi. Hastanenin güvenlik kamera görüntülerini izleyen savcılık, yaklaşık 8 kişinin kapı önünde bulunduğunu tespit etti. Bu kişilerden fiziki olarak kapıyı zorlayanlardan 2 kişi bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Şüpheli 2 kişinin 'görevliye etkin direnmek', 'kamu malına zarar vermek', 'tehdit', 'hakaret' ve 'yaralamaya teşebbüs' suçlarından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

GÖZALTI SAYISI 5 OLDU

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Lütfü Karakuş, kamera kayıtlarında olaylara karıştıkları tespit edilen 1'i suça sürüklenen çocuk, 3 kişi hakkında daha gözaltı kararı verdi. Savcının talimatıyla bu kişilerin de gözaltına alındığı ve gözaltı sayısının 5'e yükseldiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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