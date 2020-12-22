  • BIST 1.406
  • Altın 459,457
  • Dolar 7,6245
  • Euro 9,3393
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 4 °C
»

Ankara'da, 'Sezginler' suç örgütüne operasyon: 18 gözaltı

Ankara'da, esnaftan haraç topladıkları, bazı kafe ve iş yerlerinin sahiplerini tehdit ederek, ortak oldukları ve birçok silahlı eyleme karıştıkları belirlenen, 'Sezginler' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.
Ankara'da, 'Sezginler' suç örgütüne operasyon: 18 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine yaptığı çalışma sonucu kentte faaliyet gösteren 'Sezginler Aşireti' liderleri ve üyelerinin suç örgütü kurduğunu tespit etti. Örgütün esnaftan haraç topladığı, bazı kafe ve iş yerlerinin sahiplerini tehdit ederek, iş yerlerine ortak oldukları saptandı. Birçok silahlı eyleme karıştıkları belirlenen örgütün, 'gayrimenkul işi' adı altında bazı kişilere zorla senet imzalattıkları belirlendi. Ayrıca güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, örgüt üyelerinin, bir kişiyi istedikleri belgelere imza atmadığı için öldüresiye darbettikleri görüldü.

ÖRGÜT LİDERİ DAHİL 18 KİŞİ GÖZALTINDA

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden adresleri belirlenen 20 örgüt üyesinin yakalanması içiçn şafak vakti operasyon düzenledi. 23 adrese düzenlenen operasyonda, suç örgütünün liderliğini yapan Göksel Sezgin ile birlikte 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, çok sayıda fişek, başka kişiler adına düzenlenmiş çek ve senet ile 21 bin 500 lira ve 20 bin dolar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da, 'Sezginler' suç örgütüne operasyon: 18 gözaltı22 Aralık 2020 Salı 14:38
  • Antalya'da FETÖ/PDY operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı22 Aralık 2020 Salı 14:22
  • Gülben Ergen koronavirüse yakalandı22 Aralık 2020 Salı 13:46
  • Dink cinayetinden yargılanan 18 sanıkta 'ankesör' tespit edildi22 Aralık 2020 Salı 13:45
  • Oktay'dan 'Sarıkamış' mesajı22 Aralık 2020 Salı 13:32
  • 4 yaşındaki Leyla cinayeti davasında istinafın bozma gerekçesi; gerçek failin bulunamaması22 Aralık 2020 Salı 13:21
  • Terör örgütü, sözde üst düzey yöneticilerinin ölümlerini gizliyor22 Aralık 2020 Salı 12:52
  • Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi22 Aralık 2020 Salı 12:52
  • 283 firmaya 9 milyon 645 bin TL ceza kesildi22 Aralık 2020 Salı 12:50
  • Leyla Güven ve 2 HDP'li vekil gözaltına alındı22 Aralık 2020 Salı 12:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti