Ankara'da sıcak dakikalar!

Ankara'da polisin "dur" ihtarına uymayan bir araçtan inerek kaçan şüpheli elinde taşıdığı kalaşnikof marka uzun namlulu silah ile belindeki tabancayı düşürdü. İşte nefes kesen olayın perde arkası...

Ankara Turgut Özal Bulvarı'nda asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, içinde iki kişinin bulunduğu 01 SY 957 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak Siteler istikametine kaçan otomobili takip eden ekipler Plevne Caddesi yakınlarında bir kişinin araçtan inerek elinde uzun namlulu silahla kaçmaya başladığını gördü.

Otomobil hızla bölgeden uzaklaşırken, araçtan inen şüpheli ise elinde bulunan kalaşnikof marka tüfeği koşarken düşürdü.

Silahı almak için geri dönen şüpheli polis ekiplerini görünce metruk binaların bulunduğu bölgeye yöneldi.

Bu sırada kaçtığı toprak alandaki yokuştan hızla inen şüpheli bu kez de ayağının kayması sonucu belindeki tabancayı düşürdü.

Ayağa kalkarak hızla olay yerinden uzaklaşan şüpheli kısa sürede izini kaybettirdi.

3 KİŞİ GÖZALTINDA



Olay sonrası bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edilirken, metruk binaların bulunduğu alanda güvenlik önlemleri arttırıldı.

Eşkâli belirlenen şüpheli, bir süre sonra bindiği 06 T 2790 plakalı taksiyle kaçmaya çalışırken polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Bu sırada, otomobille kaçan diğer şüpheli de Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde polis ekiplerince durduruldu.

Olayla ilgili, kaçan otomobilin sürücüsü, kaçarken tüfek ve silah düşüren şüpheli ve taksi şoförü olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Öte yandan, olay yeri ekipleri de şüphelinin elinden düşürdüğü silahlar üzerinde ve araçlarda incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.