Ankara'da şiddetli doğalgaz patlaması

Ankara Eskişehir Yolu merkez istikameti MTA civarında çok şiddetli bir patlama oldu. Patlamanın doğal gaz hattında olduğu tahmin ediliyor.
Patlama sonucu yangın başladığı ve yolun trafiğe kapatıldığı bildirildi.
Ankara Eskişehir Yolu merkez istikameti MTA civarında çok şiddetli bir patlama oldu. Patlamanın doğal gaz hattında olduğu tahmin ediliyor.
Patlama sonucu yangın başladığı ve yolun trafiğe kapatıldığı bildirildi.
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