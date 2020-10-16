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Ankara'da silah kaçakçılığı operasyonu: 6 kişi yakalandı

Ankara'da silah kaçakçılığı operasyonu: 6 kişi yakalandı
Adana'dan Ankara'ya suç örgütlerine silah satmak için gelen kaçakçılara yapılan operasyonda 6 kişi yakalandı, 3 adet silaha el konuldu.

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Gölbaşı'nda yapılan operasyonda, Adana'dan Ankara'ya silah taşıdığı tespit edilen iki araç polis ekiplerince durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda aracın iç kesimlerine ve taşıdıkları kıyafetlerin arasına gizlenmiş 2 adet 9 mm tabanca, 1 adet 7.65 mm tabanca, 12 adet 9 mm dolu fişek, 4 adet 7.65 mm dolu fişek olmak üzere toplam 3 adet tabanca, 16 adet dolu fişek bulundu. Araçta bulunan 6 kişi, ruhsatsız silah, mermi, mühimmat ve kesici alet bulundurma suçundan gözaltına alındı.

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