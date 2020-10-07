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Ankara'da silahlı komşu kavgası: 1'i ağır, 3 yaralı

Ankara'da, komşular arasında çıkan silahlı kavgada Mustafa A.'nın pomalı tüfekle ateş ettiği 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay sonrası kaçan Mustafa A., yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara'da silahlı komşu kavgası: 1'i ağır, 3 yaralı

Olay, saat 23.30 sıralarında Mamak ilçesi Bahçelerüstü Mahallesi 279'uncu Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Mustafa A. ile daha önceden husumetli olduğu komşuları S.K., R.B. ve ismi belirlenemeyen bir kişi arasında kavga çıktı. Yaşanan arbedenin ardından evindeki pompalı tüfeği alan Mustafa A., S.K. isimli kadın ile R.B. ve ismi belirlenemeyen kişiye ateş etti. Sırtından vurulan R.B. ağır yaralanırken, diğer 2 kişi de isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Mustafa A. ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, Mustafa A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

EVİNDEN UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, saldırganın pompalı tüfekle toplam 12 el ateş edildiğini belirledi. Zanlının evinde yapılan incelemede ise uyuşturucu madde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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