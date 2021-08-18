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Ankara'da silahlı saldırı; baba öldü, oğlu yaralı

Ankara'da, evlerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Muhittin Ulusoy (54) yaşamını yitirirken, oğlu Volkan Ulusoy ise yaralandı. Volkan Ulusoy'un silahlı saldırı öncesi kavga ettiği 3 şüpheli, gözaltına alındı.
Ankara'da silahlı saldırı; baba öldü, oğlu yaralı

Olay, gece Keçiören ilçesi Şehit Mehmet Altanlar Caddesi'nde meydana geldi. Volkan Ulusoy, birlikte alkol aldığı Mehmet Özkan B., Arda K. ve Tarık A. ile küfürleşme nedeniyle kavga etti. Ulusoy, kavganın ardından yaklaşık 100 metre uzaklıktaki evine giderken, kapının önünde babası Muhittin Ulusoy ile karşılaştı. Volkan Ulusoy'u takip eden Mehmet Özkan B., Arda K. ve Tarık A. evin önünde baba ve oğluna ateş açtı. Silahlı saldırıda Muhittin Ulusoy ile Volkan Ulusoy yaralandı. Baba ve oğlu, ihbarla gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhittin Ulusoy, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Volkan Ulusoy da tedaviye alındı.

Olay sonrası kaçan 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Olayda silahı kulllanan kişinin belirlenmesi için şüpheliler, sorguya alındı. Muhittin Ulusoy'un cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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