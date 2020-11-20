Ankara’da sokağa çıkma yasağı boyunca açık olacak akaryakıt istasyonları

Ankara’da hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında hangi akaryakıt istasyonları açık olacak? Detaylar haberimizde.

Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi korumak ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni tedbirler aldı. Alınan tedbirler doğrultusunda içişleri bakanlığı 81 ilin valiliğine 20.11.2020 Cuma günü saat 20.00’den itibaren geçerli olacak Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni genelge gönderdi

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır olacak. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Peki, bu süreçte Ankara’da hangi akaryakıt istasyonları açık olacak?

Ankara Valiliği, sokağa çıkma yasağında açık olacak akaryakıt istasyonlarının listesini açıkladı.

Ankara genelinde 21 - 22 Kasım 2020 Tarihlerinde Açık Olacak Akaryakıt İstasyonları ve Lastik Tamircilerinin Listesi haberimizde…

Akyurt açık İstasyonlar için tıklayın…

Altındağ açık İstasyonlar için tıklayın…

Ayaş açık İstasyonlar için tıklayın…

Bala açık İstasyonlar için tıklayın…

Beypazarı açık İstasyonlar için tıklayın…

Çamlıdere açık İstasyonlar için tıklayın…

Çankaya açık İstasyonlar için tıklayın…

Çubuk açık İstasyonlar için tıklayın…

Elmadağ açık İstasyonlar için tıklayın…

Etimesgut açık İstasyonlar için tıklayın…

Evren açık İstasyonlar için tıklayın…

Gölbaşı açık İstasyonlar için tıklayın…

Güdül açık İstasyonlar için tıklayın…

Haymana açık İstasyonlar için tıklayın…

Kahramankazan açık İstasyonlar için tıklayın…

Kalecik açık İstasyonlar için tıklayın…

Keçiören açık İstasyonlar için tıklayın…

Kızılcahamam açık İstasyonlar için tıklayın…

Mamak açık İstasyonlar için tıklayın…

Nallıhan açık İstasyonlar için tıklayın…

Polatlı açık İstasyonlar için tıklayın…

Pursaklar açık İstasyonlar için tıklayın…

Sincan açık İstasyonlar için tıklayın…

Şereflikoçhisar açık İstasyonlar için tıklayın…

Yenimahalle açık İstasyonlar için tıklayın…