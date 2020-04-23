Ankara’da sokağa çıkma yasağı boyunca açık olacak akaryakıt istasyonlarının detaylı listesi

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanmaya başlanan 4 günlük sokağa çıkma yasağında Ankara’da hangi akaryakıt istasyonlarının açık olacağı araştırılıyor.
Ankara Valiliği, sokağa çıkma yasağında açık olacak akaryakıt istasyonlarının listesini açıkladı.
Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 21.04.2020 Tarih ve 2020/25 Sayılı Kararı çerçevesinde, Başkent genelinde 23 - 26 Nisan 2020 tarihlerinde açık olacak akaryakıt istasyonlarının ilçe ilçe listesi haberimizde.
OSMAN AKDOĞAN / İLKSAYFA
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