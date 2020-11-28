Ankara'da sokak kısıtlaması ile meydanlar boş kaldı

ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00 ile 10.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile meydanlar boş kaldı.

Türkiye genelinde, alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Başkent'te polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında denetimlere başladı. Şehrin pek çok noktasında kontrol noktası oluşturan ekipler, saat 20.00'den itibaren sokaktaki vatandaşları durdurarak belgelerini kontrol etti. Kısıtlama saatinin gelmesinin ardından, Kızılay Meydanı'nda yalnızca polis ve belediye görevlileri kalırken, Ankaralıların yasağa büyük ölçüde uyduğu belirtildi.

Yarın saat 10.00'a kadar denetimleri sürdürecek olan polis ekipleri, izin belgelerini ibraz edemeyen kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150 TL ceza kesecek.