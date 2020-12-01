Ankara'da sokaklar boş kaldı

ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21.00 ile 05.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ile meydanlar boş kaldı.

Türkiye genelinde, alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Başkent'te polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında denetimlere başladı. Şehrin pek çok noktasında kontrol noktası oluşturan ekipler, kısıtlama saatinden itibaren sokaktaki vatandaşları durdurarak belgelerini kontrol etti. Kısıtlama saatinin gelmesinin ardından, Kızılay Meydanı'nda yalnızca polis ve belediye görevlileri kalırken, Ankaralıların yasağa büyük ölçüde uyduğu belirtildi.

Yarın saat 05.00'e kadar denetimleri sürdürecek olan polis ekipleri, izin belgelerini ibraz edemeyen kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150 TL ceza kesecek.