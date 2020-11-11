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Ankara'da sunta deposunda korkutan yangın

ANKARA'da 2 katlı sunta deposunda çıkan yangın, arkasındaki 4 katlı apartman ile bitişiğindeki iş yerine de sıçradı. Paniğe neden olan yangının söndürülmesi için itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Ankara'da sunta deposunda korkutan yangın

Yangın, saat 19.30 sıralarında Altındağ ilçesi Önder Mahallesi'ndeki 2 katlı sunta deposunda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek deponun tamamını sardı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, arka tarafta bulunan 4 katlı apartmana ve bitişiğindeki iş yerine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada polis ekipleri de binadakileri tahliye etti. İtfaiye ekipleri mahallede paniğe neden olan yangının söndürülmesi için çalışma başlattı. 4 katlı bina ve bitişiğindeki yangın kısa sürede söndürülürken, sunta deposundaki yangına ise müdahale devam ediyor.

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ta olay yerine gelerek, itfaiye amirlerinden bilgi aldı. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Yavaş, yangında can kaybı ve yaralananın olmadığını söyleyerek, ekiplerin yangına müdahalesinin devam ettiğini söyledi.

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