Ankara’da taksi ücretlerine zam geldi

Ankara'da taksi ücretleri yarından itibaren zamlanıyor. Yeni ayarlama ile taksimetre açılışı, 5 TL'den 6 TL'ye çıktı. Bindi-inde 12 TL idi 15 TL oldu. Kilometre ücreti de 3,70 TL'den 4,70 TL'ye çıktı.

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, Başkent’te taksi ücretlerine yüzde 20 ile yüzde 25 oranında bir fiyat ayarlaması yapıldığını belirterek, "Araçların bakım-onarım, malzeme, işçilik masrafları, akaryakıt zamları ve enflasyon gibi etkenler göz önünde bulundurularak belirlenen yeni Taksimetre Fiyatları Azami Hadlerini Gösterir Ücret Tarifesi, ANKESOB tarafından onaylanarak 17 Aralık 2021 Cuma günü itibari ile uygulanmasına karar verildi." dedi.

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, "Bir önceki dönem belirlenmiş olan hadler üzerinden, araçların bakım-onarım, malzeme, işçilik masrafları, akaryakıt zamları, döviz kurlarındaki artış ve enflasyondan kaynaklı maliyet hesapları ve uzman görüşleri de dikkate alınmak suretiyle, ayrıca 'Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' hükümleri doğrultusunda 17 Aralık 2021 tarihinden itibaren Taksimetrelerin ayarlanması koşuluyla geçerli olarak Taksimetre Fiyatları Azami Hadlerini Gösterir Ücret Tarifesi'nin kabulü, 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunun 62. Maddesi hükümleri gereği ANKESOB Yönetim Kurulunca kararlaştırılmıştır." ifadelerini kullandı.

İndi-Bindi 15 TL OLDU

Başkan Yiğiner, "Taksi ücretlerine en son iyileştirme Aralık 2020 gerçekleşmişti. Ulaşım camiası olarak yaklaşık bir yıldır hem pandeminin getirdiği sıkıntılardan kaynaklı hem de akaryakıt başta olmak üzere girdi maliyetlerindeki aşırı artışlar ve hayat pahalılığından dolayı taksi ücretlerinde bir güncelleme beklentimiz vardı. Yeni ayarlama ile taksimetre açılışımız 5 TL'den 6 TL'ye çıktı. Bindi-inde 12 TL idi 15 TL oldu. Kilometre ücreti de 3,70 TL'den 4,70 TL'ye çıktı. Yüzde 20-25 oranında bir artış söz konusu. Bu güncelleme, iyileştirme kaçınılmazdı, gelirlerinden uzun zamandır fedakarlık yapan şoför esnafımıza biraz olsun nefes aldıracak. Yeni ücret tarifesinin anlayışla karşılanacağı inancıyla kamuoyunun takdirine bırakıyoruz." diye konuştu.

YENİ DÜZENLEMEYE GÖRE OLUŞAN TAKSİ ÜCRET TARİFESİ

Taksi ücret tarifesi yeniden düzenlenerek, Ankara metropolünde 17 Aralık Cuma gününden itibaren uygulanmasına karar verildi. Bu kapsamda taksimetre tarifelerinde taksiye bindi/indi ücreti 15,00 TL, açılış ücreti 6,00 TL, kilometre ücreti 4,70 TL, saat ücreti 30,00 TL, birim zaman ücreti (1 dakika) 0,50 TL, birim mesafe ücreti (100 metre) 0.47 TL olarak düzenlendi.