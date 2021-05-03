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Ankara'da tam kapanmada istisna kapsamındakilere sıkı denetim uygulanıyor

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 29 Nisan'da başlayan tam kapanma nedeniyle başkentte polisin oluşturduğu kontrol noktalarında sıkı denetim yapılıyor.
Ankara'da tam kapanmada istisna kapsamındakilere sıkı denetim uygulanıyor

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 29 Nisan'da başlayan tam kapanma nedeniyle başkentte polisin oluşturduğu kontrol noktalarında sıkı denetim yapılıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda tam kapanma sürecinde önlemlerini sıklaştıran Ankara polisi, başta şehir girişleri olmak üzere kent genelinde oluşturulan 150'nin üzerindeki kontrol noktasında denetimlerini sürdürüyor.

Özellikle şehir girişleri ve ana arterlerde durdurdukları araçları tek tek kontrol eden ekipler, sürücü ve yolcuların İçişleri Bakanlığı genelgesi ile belirlenen muafiyet kapsamında olup olmadığını inceliyor.

Yaklaşık 15 bin personelin katılımıyla sürdürülen denetimlerde, tam kapanma sürecinin başladığı ilk günden itibaren genelgeye aykırı hareket ettiği tespit edilen 5 binin üzerindeki vatandaşa idari yaptırım uygulandı.

Kontroller nedeniyle trafikte zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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