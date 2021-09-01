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Ankara'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

ANKARA'da, tarihi eserleri satmaya çalışan bir kişi, jandarmanın operasyonu ile yakalandı. Operasyonda 145 adet tarihi eser ele geçirildi.
Ankara'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı'nca, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'nde T.B. isimli kişinin temin ettiği tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda T.B. yakalanırken, üzerinde yapılan aramada; 125 sikke, 15 muhtelif obje, 5 yüzük, 1 metal haç olmak üzere 146 tarihi eser ele geçirildi.

Tarihi eserler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere el konulurken, yakalanan T.B.  hakkında adli işlemlere başlandı.

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