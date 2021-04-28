Ankara'da 'tarihi eser' operasyonu: 2 gözaltı

ANKARA'da, tarihi eserleri piyasaya sürmeye hazırlanan 2 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda Hitit dönemine ait olduğu düşünülen tanrıça heykeli, çok sayıda tarihi para ile metal ve taş obje ele geçirildi.