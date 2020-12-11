  • BIST 1.371
  • Altın 463,110
  • Dolar 7,8366
  • Euro 9,4926
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 5 °C
»

Ankara'da tartıştığı kadını öldürüp, intihar etti

ANKARA'da Muzaffer E. (49) sevgilisi olduğu iddia edilen Rasime G.'yi, kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada tabaca ile ateş ederek öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi.
Ankara'da tartıştığı kadını öldürüp, intihar etti

Olay, akşam saatlerinde Mamak ilçesi Şahap Gürler Mahallesi’nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Muzaffer E. ile evli ve 2 çocuk annesi olan Rasime G., sokak üzerinde karşılaştı. Sevgili oldukları iddia edilen Muzaffer E. ile Rasime G. arasında iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Muzaffer E., tartışma sırasında yanındaki pompalı tüfeği çıkarıp, Rasime G.’ye ateş etti. Kadın, kanlar içinde yere yığılırken, E. de birkaç adım attıktan sonra aynı tüfeği göğsüne doğrultarak ateşledi. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, E. ve G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Gelen polis ekipleri, olay yerinin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı ve inceleme yaptı. Bu sırada ölüm haberini alan E. ve G.'nin yakınları geldi. Muzaffer E.'nin iki kızı, babalarının cansız bedenin görünce sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına boğulan iki kardeş ve diğer yakınlarını polisler ve sağlık görevlileri sakinleştirmeye çalıştı. E. ve G.'nin cesetleri, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Koca: Aşı ile bu hastalıktan kurtulacağımıza inanıyoruz11 Aralık 2020 Cuma 20:29
  • Elazığ'da TOKİ tarafından yapılan konutlar için kura çekildi11 Aralık 2020 Cuma 19:32
  • Ankara'da tartıştığı kadını öldürüp, intihar etti11 Aralık 2020 Cuma 18:37
  • Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400, Gökbey'e entegrasyon için gün sayıyor11 Aralık 2020 Cuma 16:27
  • Bursa'da tarihi Ulu Cami ve çarşıların çevresindeki eski yapıların yıkımı sürüyor11 Aralık 2020 Cuma 16:26
  • Marmara Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısı11 Aralık 2020 Cuma 16:26
  • Sözcü Çelik'ten AB ilişileri açıklaması11 Aralık 2020 Cuma 15:59
  • Kadınların ekmek pişirmek için bir araya gelmesiyle virüsün yaydığı mahalleye karantina11 Aralık 2020 Cuma 15:58
  • Karnındaki bebeğini kaybeden koronavirüs hastası Özge de kurtarılamadı11 Aralık 2020 Cuma 15:57
  • Resulayn şehidi uzman çavuş, Ankara'da son yolculuğa uğurlandı11 Aralık 2020 Cuma 15:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti