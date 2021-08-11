  • BIST 1.423,900
  • Altın 481,81
  • Dolar 8,6300
  • Euro 10,1000
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 22 °C
»

Ankara'da tehlikeli gerginlik: 2 vatandaşımız bıçaklandı, mahalleli ayağa kalktı

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki parkta mahalle sakinleri ile yabancı uyruklu vatandaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada, iki Türk vatandaşı yaralandı.
Ankara'da tehlikeli gerginlik: 2 vatandaşımız bıçaklandı, mahalleli ayağa kalktı

Olay, dün akşam saatlerinde Battalgazi Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi.

İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre yabancı uyruklu Y.A, yanında bulunan bıçakla, Emirhan Yalçın (18) ve Ali Yasin Güler'i yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU KRİTİK
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Emirhan Yalçın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ali Yasin Güler de Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalçın'ın durumunun kritik olduğu belirtilirken, Güler'in ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatan polis, şüpheli Y.A.'yı kısa sürede yakaladı.

MAHALLELİDEN TEPKİ
Yaşanan olayın ardından mahalle sakinleri, olayın yaşandığı parkta toplanarak tepki gösterdi. Yaklaşık 100 kişi, yabancılara ait iş yerleri ve araçlarına zarar verdi. Polis ekipleri, olayları güçlükle yatıştırdı. Ardından olay yerine gelen Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla mahalle sakinleriyle görüşerek, evlerine dönmeleri konusunda ikna etti.

Olay hakkında soruşturma sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkanın minik misafirleri11 Ağustos 2021 Çarşamba 03:00
  • Çevre dostu denetimler 11 Ağustos 2021 Çarşamba 01:30
  • Kahramankazan’a kent meydanı 11 Ağustos 2021 Çarşamba 01:15
  • Yaralı şahin belediyeye emanet11 Ağustos 2021 Çarşamba 01:00
  • 30 Ağustos Zafer Parkı11 Ağustos 2021 Çarşamba 00:15
  • Büyükşehir'den Farkındalık Etkinliği11 Ağustos 2021 Çarşamba 00:15
  • Sincan Belediyesi Parkları Kauçuk ile Kaplıyor11 Ağustos 2021 Çarşamba 00:10
  • Pursaklar’da Ata Tohumları İlk Ürünlerini Vermeye Başladı10 Ağustos 2021 Salı 06:00
  • Huzurevinde 60 Yaşlıya Diş Taraması Yapıldı10 Ağustos 2021 Salı 05:15
  • Köşe bucak temizlik10 Ağustos 2021 Salı 02:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti