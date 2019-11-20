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Ankara'da "tehlikeli ırk" kategorisindeki 9 köpek sahibine ceza

Başkent Ankara'da Bakanlık tarafından Kayseri'de "tehlikeli ırk" kategorisine giren 9 köpeği yasa dışı sahiplendiği belirlenen kişilere ceza uygulandı. 
Ankara'da "tehlikeli ırk" kategorisindeki 9 köpek sahibine ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri'de "tehlikeli ırk" kategorisine giren 9 köpeği yasa dışı sahiplendiği belirlenen kişilere ceza uygulandı. 

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, DKMP Genel Müdürlüğü ekipleri, "tehlikeli ırktan köpek beslendiği" ihbarı üzerine güvenlik güçleriyle birlikte ortak çalışma yaptı. İhbara konu yerde tehlikeli ırktan 9 köpeğin beslendiği belirlendi. 

Cinsleri Pitbull Terrier, Japanase Tosa, Dogo Argentino, Fla Brasileiro gibi tehlike arz eden hayvanların sahiplenilmesinin yasak olması sebebiyle köpekleri besleyen kişilere ilgili kanun gereği 70 bin 218 lira idari para cezası verildi ve köpekler alıkonuldu.

 

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