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Ankara'da TIR ile EGO otobüsü çarpıştı

Ankara'da bir TIR ile EGO otobüsünün çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.
Ankara'da TIR ile EGO otobüsü çarpıştı

Ankara-Konya karayolu Gölbaşı mevkisinde bir tırın belediye otobüsüne çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Konya'dan Ankara istikametine giden Cafer O. idaresindeki 27 D 6399 plakalı tır, Gölbaşı ilçesinde karşı şeride geçerek 06 BK 8117 plakalı EGO otobüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle şarampole devrilen otobüsün şoförü Murat C. ve tır şoförü Cafer O. ile kimliği henüz belirlenemeyen 8 yolcu yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekiplerinin araçlarına ise Ankara istikametinden gelen 06 BS 5104 plakalı otomobilin çarptığı öğrenildi.

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