Ankara'da travesti gerilimi

Ulus Meydanı’nda, devlet büyüklerine hakaret ettiği belirtilen bir travesti ile bölge sakinleri arasında gerilim yaşandı.

Cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen Tahsin isimli travesti, vatandaşlarca darp edilirken, olay polis müdahalesiyle son buldu.

Ankara Ulus Meydanı’nda izinli olarak cezaevinden çıktığını söyleyen, kimlikteki isminin ‘Tahsin’ olduğunu belirten bir travesti, iddiaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, hakaret etti. Duruma tepki gösteren vatandaşlar ile travesti arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı.

POLİS GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRDİ

Olay, geçtiğimiz perşembe günü öğle saatlerinde yaşandı. Resmi kimlikte isminin ‘Tahsin’ olduğunu belirten bir travesti, Ulus Meydanı’nda iddiaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, hakaret etti. İftira ve hakaretlere tahammül edemeyen bazı vatandaşlar, travestiyi uyardı. Hakaretlerine devam ettiren travesti ile meydandaki bazı vatandaşlar arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Olaya müdahale eden polis, taraflar arasındaki kavgayı ayırdı. Çıkan kavga sonrası Tahsin adındaki travesti, adeta deliye döndü; travestinin kendini yerden yere attığı görüntüler objektiflerimize yansıdı. 10’a yakın polis, olay yerinde tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

HAKARETLERE İZİN VEREMEZDİM

Kimlikteki isminin “Tahsin” olduğunu belirten travesti, “cezaevinden izinli olarak çıktım, mahkûmum” ifadesini kullandı. Travesti ile tartışan vatandaş ise, “Ben devletime laf ettirmem. Cumhurbaşkanımıza küfür etti, ‘sus sus’ dedikçe hakaretlere devam etti ben de sonradan patladım, vurdum yumruğu. Cumhurbaşkanımız olmazsa ezanlarımız susar, Yahudi oluruz, olmaz bu hakaretlere ben izin veremezdim” dedi.

Kavga eden taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Polis, şikayetçi olan tarafları ifade almak üzere karakola götürdü.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

