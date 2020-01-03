Ankara'da tren raydan çıktı

Ankara'da Behiçbey istasyonunda bir tren raydan çıktı. Ankara'da bu sabah meydana gelen tren kazasının fotoğrafları paylaşıldı. Behiçbey istasyonunda bir vagonun raydan çıktığı görülüyor.
BOŞ TREN RAYDAN ÇIKTI
Ankara Garı'ndan temizlik ve bakım için atölyeye giden boş tren raydan çıktı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, temizlik ve bakım için Marşandiz'de bulunan atölyeye giden boş trenin, bir lokomotif ve bir jeneratör vagonu 06.30 sularında raydan çıktı.
Vagonların raya oturtulma çalışmaları devam ediyor.
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