Ankara'da turizm için 2020'de geliştirilecek projeler masaya yatırıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Başkent’teki kamu ve özel müzelerle iş birliği için düğmeye bastı.

Başkentin turizmine katkı sağlamak amacıyla Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş başkanlığında bir araya gelen müze temsilcileri, 2020 yılında gerçekleştirilecek projeleri masaya yatırarak, görüş alışverişinde bulundu.

Başkentin tarihi ve kültürel dokusunu sadece Türkiye’ye değil dünyaya tanıtmak için kolları sıvayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sivil Toplum Kuruluşları kadar kentin diğer paydaşlarıyla iş birliğini güçlendiren çalışmalara imza atmayı sürdürüyor.

“Müzeler şehri Başkent” sloganıyla Ankara’nın turizmini daha da canlandırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, özel ve kamuya ait müzelerin temsilcileriyle iş birliği yapmaya hazırlanıyor.

KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI İÇİN İLK TOPLANTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş’in başkanlığında Gençlik Parkı Kabul Salonu’nda ilk kez bir araya gelen kamu ve özel müzelerin temsilcileri görüş ve önerilerini de paylaştı.

Müzelere 2020 yılında gerçekleştirilecek projeler hakkında ayrıntılı bilgi verdiklerini belirten Ödemiş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ankara’mızda kamu ve özel olmak üzere toplam 62 müze var ancak Büyükşehir Belediyesi olarak şimdiye kadar ne müzelerle irtibata geçilmiş ne de müzeler kendi aralarında böyle geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirmişler. Başkentimizin tanıtımına katkısı olan müzeleri hem bir araya getirmek hem birbirimizi tanımak hem de kültürel mirasımıza sahip çıkmak istiyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden taleplerini de öğrenerek müzelerle iş birliği içinde Ankara’nın turizm ve tanıtım projelerini tartışmayı amaçlıyoruz.”

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI’NA YENİ BİRİM

Kentin kültürel ve tarihi değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak için daha etkin çalışmalara imza atacaklarını vurgulayan Ödemiş, müzelerin projelere katkı vermesini de isteyerek, “Daire Başkanlığımız bünyesine ‘Kent Tarihi ve Kültürü Araştırma Şube Müdürlüğü’ adında yeni bir birim ekleniyor. Önemli olduğunu düşündüğüm bu birimle ilgili nasıl bir model oluşturulması gerektiğine dair sizlerin de fikirlerini almak istiyorum” dedi.

“Ulus Kent Meydanı Düzenlemesi ve Kentsel Tasarım, Kale Aydınlatma, Ankara Kalesi 1. ve 2. Etaplar Sokak Sağlıklaştırma, Anafartalar Caddesi, Cephe Yenileme ve Zemin Düzenleme” projelerinin sunumlarla kendilerine anlatıldığını belirten Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi Müdürü Nazan Gezer, “Toplantıda tanıdığımız müzelerin dışında tanımadığımız müzeler de vardı. Bu sebeple çok faydalı bir toplantı oldu. Ankara için çok güzel projeler planlanıyor. Yıllardır hasretle ve ümitle beklediğimiz projeler sonunda gerçekleşecek” dedi. ODTÜ Yerleşim Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Arkeoloji Müzesi Müdürü Çiğdem Atakuman da düşüncelerini şu sözlerle özetledi:

“Çok uzun bir süre sonra kente özgü kültürel mirasın yeniden gündeme gelmesi ve çok değerli projelerin aslında önceden planlanmış olduğunu görmek çok sevindirici bir durum. Toplantıda ayrıca Atatürk Bulvarı üzerinde yapılan yeni çalışmaların son aşamasına geldiğini de öğrendik. Başkanımız Sayın Mansur Yavaş da bu konuya çok önem veriyor. Ümit ediyorum başarıyla sonuçlandıracağız.”