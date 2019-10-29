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Ankara'da ucuz döner furyası kuyruk yağı fiyatlarını uçurdu

Ucuz dönerci furyası kuyruk yağı fiyatını uçurdu. Geçen yıl 30 liradan satılan kuyruk yağının kilosu bugünlerde neredeyse %100 artarak Ankara Hali’nde 57 liradan satılıyor. 
Ankara'da ucuz döner furyası kuyruk yağı fiyatlarını uçurdu

Başkent’in hemen hemen her köşesinde açılan ve sayıları giderek artan ucuz dönercilerin kuyruk yağına olan talebi kuyruk yağının fiyatını neredeyse %100 oranında artırdı. Gazetemize konuşan Ulus Hali esnaflarından kasap Kadir Ünal, “Son aylarda ucuz dönerciler nedeniyle fiyatı çok arttı. Geçen yıl 30 lira olan kuyruk yağının kilosu şimdi 57 lira” dedi. Öte yandan kasap Ünal, balık ve sakatat sezonun açılmasıyla tavuk fiyatlarının düştüğünü söyledi. 

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TAVUK FİYATI DÜŞTÜ 

Ünal, tavuk fiyatlarında hissedilir şekilde düşüş olduğunu belirterek, “Yılın bu mevsimi sakatat ve balık mevsimi başlar. Kış gelmesiyle vatandaşın sofrasında daha çok bunlar yer alır. Tabi bu yüzden tavuk fiyatı düşer. En fazla düşüş 18 liradan 12 liraya düşen tavuk kanadıyla oldu. Yine tavuğun kilosu ortalama 2-2,5 lira düştü. Tavuk bagetin fiyatı 9 lira” dedi. 

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SAKATAT ÇOK DEĞİŞMEDİ

Ekim- Kasım aylarında sakatat sezonunun açıldığını ancak bu sene fiyatların çok değişmediğini belirterek, “Sakatat fiyatları değişmedi ortalama 1-2 lira arttı. İşkembe 8,5 liradan 10 liraya çıktı. Böbrek 8 lira, yürek 13 lira, kuzu yürek 22 lira, kuzu işkembe 6 lira, kuzu ciğer 53 lira. Bunların fiyatları hep aynı kaldı geçen yıla göre değişiklik yaşanmadı. Paça fiyatları yine aynı” bilgisini verdi. 

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YAĞ FİYATLARI ARTTI

Ucuz dönercilerin yağa olan talebi artırdığını söyleyen Ünal, “Son aylarda her yerde açılan ucuz dönercilerden dolayı yağ fiyatları çok arttı. Özellikle kuyruk yağının fiyatı uçtu gitti. Yüzde 100 artan fiyatı 57 liraya kadar çıktı. Geçen bunun fiyatı 30 liraydı” dedi.

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Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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