  • BIST 1.464
  • Altın 498,223
  • Dolar 8,3433
  • Euro 10,1104
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 22 °C
»

Ankara'da usulsüz arazi satışı operasyonu: 30 gözaltı

Ankara'nın Haymana ilçesinde kamuya ait arazileri usulsüz sattıkları iddia edilen, aralarında kamu görevlileri ve üç köy muhtarının da bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.
Ankara'da usulsüz arazi satışı operasyonu: 30 gözaltı

Ankara'nın Haymana ilçesinde bazı kamu görevlilerince satışa çıkarılması mümkün olmayan devletin mera arazilerinin vasıfları değiştirilerek satıldığı bilgisi üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takiple kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 30 kişinin faaliyetleri adım adım izlendi.

Polisin yaptığı incelemede Haymana'daki 10 köyde yer alan arazileri almak isteyen kişilerin Milli Emlak Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunduğu, kamu görevlileri İ.G, M.K. ve B.K'nin 2 bin 500 lira rüşvet karşılığında satışı mümkün olmayan mera arazilerinin niteliğini sahte belgelerle tapu kadastro sisteminde değiştirdikleri belirlendi.

Rüşvet aldıkları kişilere sahte dekont da veren zanlıların, bu yöntemle kamuya ait birçok merayı sattıkları kaydedildi.

Bazı köy muhtarlarının da kendilerine arazi aldıkları ya da başkalarına arazi alınmasında aracı oldukları tespit edildi.

Mera arazisi olarak bildikleri yerlere ev yapıldığını ve arazilerin bahçeye dönüştürüldüğünü gören köylülerin durumdan rahatsız olarak polise ihbarda bulunduğu öğrenildi.

Zanlıların adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 kamu görevlisi ve 3 köy muhtarının da aralarında olduğu 30 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sınav öncesi motivasyon semineri14 Haziran 2021 Pazartesi 00:20
  • Mamak’a bir işyeri daha14 Haziran 2021 Pazartesi 00:19
  • Ankara Valiliğinden 'sağanak' uyarısı13 Haziran 2021 Pazar 13:57
  • Reyhanlı davasında gözleri dolan hakim, son yolculuğuna uğurlandı13 Haziran 2021 Pazar 13:55
  • Ankara'da otoparkta kavga kanlı bitti: 1 ölü 13 Haziran 2021 Pazar 09:28
  • Kartaltepe yeni yüzüyle piknikçileri bekliyor12 Haziran 2021 Cumartesi 04:28
  • BELMEK kursları yeniden açılıyor12 Haziran 2021 Cumartesi 03:21
  • Kurucu Başkan Ramazan Tosun, son yolculuğuna uğurlandı12 Haziran 2021 Cumartesi 02:25
  • Başkan Şimşek çevre haftası sebebiyle öğrencilerle çöp topladı12 Haziran 2021 Cumartesi 01:19
  • Sincan Belediyesi'nin projeleri göz doldurdu12 Haziran 2021 Cumartesi 00:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti